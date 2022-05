Floretistii de la CS Satu Mare au cucerit medalia de bronz la Campionatul National de tineret

La Bucuresti s-au desfasurat joi si vineri Campionatele Nationale de floreta tineret masculin, individual si echipe. Acolo au tras si scrimerii de la CS Satu Mare.Steaua a reusit sa aduca in vitrina de trofee si titlul la echipe masculin. Intr-o competitie in care au luat parte doar cinci formatii, ros-albastrii au debutat direct in semifinale. Aici, CSA Steaua Bucuresti (Alexandru Pirva, Silviu Rosu, Vlad Rosu, Alexandru Sirb) a invins categoric echipa celor de la CSS Triumf.A fost 45-16 ... citeste toata stirea