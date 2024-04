Floretistul Iosif Paul, bronz la Memorialul "Stefan Moldanschi"

Floretistul de la Clubul Sportiv Satu Mare, Iosif Paul a obtinut medalia de bronz la competitia internationala, Memorialul Stefan Moldanschi, organizata la Ploiesti.Sportivul nostru a inregistrat cinci victorii si o infrtngere in grupe, dupa care, pe tabloul principal a invins sportivi din Cluj Napoca si din Bucuresti, iar in semifinale l-a intalnit pe Robert Ghetu (Triumf Bucuresti), in fata caruia a pierdut cu 15-10. De ... citește toată știrea