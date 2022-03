Florin Fabian si-a dat demisia de la conducerea tehnica a Ripensiei Timisoara

Nemultumit de decizia conducerii clubului, care a decis sa nu mai inscrie echipa in Liga 2 in sezonul urmator, Florin Fabian a decis sa plece de la conducerea tehnica a Ripensiei Timisoara.Decizia clubului a fost anuntata de patronul Dumitru Mihu la sfarsitul saptamanii trecute, inaintea meciului pe care Ripensia trebuia sa-l joace cu FC Brasov. "Ca urmare a deciziei conducerii clubului de a anunta in cursul saptamanii trecute, atat stafful, cat si jucatorii faptul ca Ripensia va evolua din ... citeste toata stirea