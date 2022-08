Florin Pera este noul selectioner al nationalei Romaniei de handbal feminin

Federatia Romana de Handbal anunta ca Subcomisia tehnica a votat ca Florin Pera va fi noul selectioner al Nationalei feminine de senioare. Urmeaza validarea CA al FRH.Iata prima sa declaratie in aceasta calitate:"Tin sa multumesc comisiei tehnice si in mod special tuturor antrenorilor pentru votul de incredere acordat, motiv de incredere si responsabilitate intr-o noua si importanta provocare a carierei mele. Chiar daca am antrenat o echipa de top din Europa cu obiectiv de ... citeste toata stirea