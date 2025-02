Fortuna Capleni castiga amicalul cu Kocsord!

Fortuna Capleni a reusit sa invinga duminica echipa din Kocsord (Ungaria) in cel de-al treilea meci de pregatire, jucat la Fehergyrmat.Partida s-a incheiat cu scorul de 4-2 in favoarea echipei din Capleni."Chiar daca am avut mai multi jucatori care au lipsit, am reusit sa dominam partida, atat la posesia mingii cat si ca forta, scor final 4-2. Am avut moment bune, initiative bune, dar mai avem la ce sa lucram. In urmatoarele doua saptamani, ne vom concentra in principal pe forta", a declarat ... citește toată știrea