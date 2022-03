Fosti colegi la Somesul Oar s-au reunit la Dublin si au castigat meciul cu FC Transilvania (Foto, Video)

Cu 4-2, marcatori Janos Kirner (2), Istvan Szanto si Adrian BerciAsa cum am anuntat si in editia precedenta, la Dublin, Irlanda a avut loc sambata un meci de fotbal inedit.O echipa de prieteni si fosti coechipieri la Somesul Oar, judetul Satu Mare s-a reunit pentru o "aventura de Dublin".Acolo exista FC Transilvania, o echipa cu romani stabiliti in Irlanda si care joaca intr-un campionat de amatori."Am plecat 9 persoane din Satu Mare. Din Londra ni s-au alaturat alti 6 prieteni, unul ... citeste toata stirea