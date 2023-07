Colegii de la liga.ro anunta ca CS Academica Recea, castigatoarea din aceasta vara a Ligii a 4-a Maramures, ulterior invingatoare in dubla finala de promovare in Liga 3 contra Minerul Rodna (Bistrita-Nasaud), scor 2-1 la general, a anuntat ca nu va lua startul in esalonul ... citeste toata stirea