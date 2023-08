Miercuri, 2 august 2023, FC Olimpia Satu Mare (Liga 3) a jucat un nou meci de pregatire, de data aceasta pe terenul celor de la FC Bihor (Liga 3).Echipa noastra, recent promovata in Liga 3, a intalnit una dintre fortele campionatului trecut. Bihorenii au reusit sa se impuna cu scorul de 5-1, la pauza fiind 4-0. Singurul gol al galben-albastrilor a fost marcat de Remi Emeriau in repriza secunda, in minutul 55. Dupa o centrare de pe dreapta, atacantul francez al Olimpei Remi Emirau l-a invins ... citeste toata stirea