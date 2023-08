Asa cum se stie, trei echipe romanesti au ramas in cupele europene, mai exact in turul 3 preliminar din Conference. Joi este programata prima mansa a acestei faze.Toate echipele noastre joaca pe teren propriu. Vom lua pe rand meciurile.Sepsi - Aktobe, ora 20:00, Digi Sport 1Covasnenii pornesc cu prima sansa la calificare si in Sepsi - Aktobe. Formatia din Sfantu Gheorghe este la al treilea sezon consecutiv in Conference League si si-a egalat cea mai buna performanta acum.Formatii ... citeste toata stirea