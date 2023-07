Asa cum ne comunica harnicul nostru coleg de la CSM Olimpia, formatia satmareana si-a completat lotul cu un nou jucator. Este vorba de Andrei Pop, un atacant luat cu imprumut de la Unirea Dej.In varsta de 26 de ani, Andrei Pop a mai jucat la CFR Cluj II si la Hermannstadt, dar numai in Liga 2. Conform statisticilor, Andrei Pop a jucat in sezonul trecut doar in 12 partide pentru Unirea Dej. E drept el a suferit o accidentare serioasa in 2021, ruptura de ligament incrucisate genunchi stang, ... citeste toata stirea