Ziua de sambata, 14 octombrie 2023, ne rezerva doua meciuri de Liga a 3-a in municipiul Satu Mare. Unul se va juca pe stadionul Somesul, iar al doilea pe stadionul Olimpia "Daniel Prodan".Olimpia MCMXXI primeste vizita liderului SCM Zalau. Echipa oaspete este neinvinsa dupa 7 meciuri si are punctaj maxim. Astfel, echipa antrenata de Cristian Popa va avea o sarcina foarte grea in incercarea de a obtine punct, sau puncte.Meciul dintre Olimpia si SCM Zalau va fi condus la centru de Claudiu ... citeste toata stirea