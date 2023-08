Miercuri dupa amiaza in mai multe localitati din tara sunt programate meciurile din Turul 2 ale Cupei Romaniei la fotbal, editia 2023/2024.Singura echipa din judetul nostru ajunsa in aceasta faza a competitiei este CSM Olimpia Satu Mare, echipa care, in turul precedent a eliminat-o pe CSM Sighetu Marmatiei, scor 2-1.Acum, conform tragerii la sorti, CSM Olimpia va intalni o alta echipa din Maramures, pe Minaur Baia Mare. Un meci intre doua echipe care, indiferent de denumire, s-au confruntat ... citeste toata stirea