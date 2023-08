CSM Olimpia Satu Mare si CSM Victoria Carei debuteaza miercuri, 2 august, in editia 2023-2024 a Cupei Romaniei la fotbal. Dupa faza regionala, miercuri se disputa turul 1 din faza nationala.Concret, urmeaza trei tururi, un playoff, faza grupelor, iar anul viitor sferturile, semifinalele si finala competitiei.Cele doua echipe satmarene intra in competitie pentru ca au participat in sezonul trecut al esalonului al treilea. Anterior, Stiinta Beltiug a fost eliminata de CS Diosig in finala ... citeste toata stirea