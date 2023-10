Fostul international al anilor 1990, Danut Lupu a fost condamnat definitiv la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare. Sentinta vine dupa ce Lupu fost prins in mai multe randuri conducand autoturismul fara sa aiba permis valabil.Ultima aventura de acest gen s-a petrucut in iunie 2022, cand a fost oprit de o brigada a Politiei Rutiere, care i-a intocmit dosar penal, fiind apoi trimis in ... citeste toata stirea