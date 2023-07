CSM Olimpia Satu Mare a semnat un contract pe un an, cu optiunea de prelungire pe inca un an, cu Marco Bota, care in sezonul trecut a evoluat pentru UTA Arad. Satmareanul nascut in 2004 evolueaza pe postul de fundas stanga.In tinerete a practicat kartingul, insa adevarata iubire a insemnat pentru el jocul cu mingea rotunda. A inceput la echipa de juniori al Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, dupa care s-a transferat la UTA.Sezonul trecut a jucat finala Ligii de Tineret, fiind ... citeste toata stirea