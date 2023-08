CSM Olimpia Satu Mare anunta o participare intr-un nou campionat. Federatia a publicat componenta seriilor.Despre ce este vorba? Federatia Romana de Fotbal a anuntat vineri, 4 august 2023, componenta seriilor Ligii a 3-a la fotbal feminin.Conform clubului satmarean, in competitie s-au inscris 21 de echipe, printre ele, in premiera, si cea a Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare.Echipa satmareana a fost repartizata in Seria 1 alaturi de echipele CSM Deva, UTA Arad, a Academia de ... citeste toata stirea