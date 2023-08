Trei dintre cele mai asteptate campionate interne de fotbal din Europa isi disputa la sfarsit de saptamana prima etapa din sezonul 2023-2024. Este vorba despre Anglia, Franta si Spania.De obicei, in marile campionate de evita programarea unor adevarate derby-uri in primele etape. Totusi, dintre toate cele trei campionate, meciul cel mai atractiv pare a fi Chelsea - Liverpool. In continuare va prezentam programul din Anglia, Franta si Spania cu mentiunea ca majoritatea meciurilor se vad pe ... citeste toata stirea