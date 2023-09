La solicitarea noastra, Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare ne-a pus la dispozitie programul din weekend din Liga 4 Elite si Liga 4, inaintea delegarilor finale de arbitri si observatori.Precizam ca in Liga 4 se joaca prima etapa, iar in Elite a doua. Sunt doua derby-ul programate in Elite. Vorbim despre Beltiug - Dorolt si Orasu Nou - Botiz.Programul orientativ din weekend:Liga 4 ELITE, etapa a 2-aSambata, 9 septembrieOrele 15:00 - juniori / 17:00 - seniori* Stiinta ... citeste toata stirea