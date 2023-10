La sfarsit de saptamana s-a jucat in toate cele trei campionate din fotbalul judetean satmarean.Unirea Tasnad este pe primul loc dupa ce Talna Orasu Nou a remizat in deplasare cu Turul Micula. Meciul de la Odoreu a fost intrerupt dupa o accidentare groaznica despre care am scris anterior.In randurile urmatoare va prezentam rezultatele inregistrate, clasamentele si meciurile viitoare.Liga 4 Elite (etapa 7)* Fortuna Capleni- Botiz 3-0* Turul/Partium-Talna Orasu Nou 2-2* Unirea ... citeste toata stirea