Fotbal judetean : Unirea Tasnad bate Oasul Negresti in derby. Talna Orasu Nou e noul lider din ELITE

Unirea Tasnad a castigat derby-ul cu Oasul Negresti Oas, scor 3-1 si a ramas in cursa pentru titlu in Liga a 4-a elite.Trupa lui Marius Balau a facut un nou meci bun in fata osenilor si s-a impus la fel ca si in tur in Oas cu 3-1.Unirea a deschis scorul prin Marneanu in minutul 32 iar cu doua minute inaintea pauzei golgheterul Gabi Cadar a dublat avantajul. S-a intrat la pauza cu 2-0 pentru Tasnad.Alex Maries a reaprins sperantele in tabara oaspetilor cu reusita de 1-2 din minutul 55.Gabi ... citește toată știrea