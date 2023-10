Campionatele Nationale de fotbal dedicate juniorilor U17 si U19 se afla in plina desfasurare. Sambata, 14 octombrie 2023, este programata o noua etapa din ambele campionate.Din judetul Satu Mare sunt doua cluburi participante, fiecare cu echipa atat in CN U17 cat si in CN U19. Este vorba de LPS Satu Mare si Academia Partium.LPS Satu Mare o duce mai bine decat Academia Partium, desi in topul academiilor de fotbal din anul 2023, clubul din urma este peste LPS Satu Mare. Mai mult, la U19, LPS ... citeste toata stirea