Fosta campioana a Romaniei, CFR Cluj continua sa transfere jucatori romani tineri din Italia.Ultimul transfer promitator este fundasul central Matei Cristian Ilie (20 de ani), care a ramas liber de contract dupa despartirea sa de Padova.Acest tanar fundas central roman, in varsta de doar 20 de ani, originar din Piatra Neamt, a inceput sa-si dezvolte cariera in orasul sau natal, la Ceahlaul Piatra Neamt. Cu toate acestea, in 2017, la varsta de doar 15 ani, a luat decizia de a pleca in Italia ... citeste toata stirea