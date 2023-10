Luni seara s-a jucat ultimul meci din etapa a 12-a din Liga 1 la fotbal. Universitatea Cluj a reusit sa o invinga pe Sepsi, la limita, scor 1-0.Anterior, FCSB a castigat cu acelasi scor la Botosani, in timp ce CFR Cluj s-a impiedicat pe Arena Nationala, cu Dinamo. Rapid a trecut peste Craiova in clasament, iar Farul a fost si ea zgarcita in goluri, dar si-a indeplinit obiectivul.Rezultatele etapei a 12-a:* FC U Craiova - Hermannstadt 1 - 1* Rapid 1923 - Poli Iasi 3 - 2* Petrolul - UTA ... citeste toata stirea