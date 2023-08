Etapa a 6-a din SuperLiga a fost una productiva din punctul de vedere al numarului de goluri.S-au marcat multe goluri, 31 in total, din care 23 au fost inscrise in 4 jocuri.Cel mai spectaculos meci a fost cel de pe Cluj Arena, cel dintre Universitatea si CFR. "Sepcile rosii" au condus cu 2-0, CFR a revenit si a prelaut conducerea, 3-2 in minutul 69. Universitatea a egalat la 3 (min.78) dar Betancour a adus victoria ceferistilor prin golul din minutul 82. Tot spectaculoasa, ca numar de ... citeste toata stirea