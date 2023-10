Scorul etapei cu numarul 11 din Superliga Romaniei la fotbal s-a inregistrat la Craiova unde echipa Universitatii a castigat cu 5-1 in fata lui FC Botosani, singura echipa fara victorie in aceste prime 11 etape.Otelul a inregistrat a doua victorie consecutiva si mai toarna un pietroi in picioarele lui Dinamo. Campioana tarii, Farul a castigat la limita in fata lui Sepsi dupa un meci in care "marinarii" au transpirat din greu pentru a-si apropia cele 3 puncte. La Sibiu, gazdele au terminat la ... citeste toata stirea