In urmatoarea etapa din Liga 1, FCSB va juca in deplasare cu FC Botosani. Vicecampioana va avea insa o absenta mare.Fundasul muntenegrean Risto Radunovic nu va putea participa la urmatorul meci al echipei din cauza suspendarii primita. Radunovic a acumulat al patrulea cartonas galben in timpul partidei cu Universitatea Cluj, care s-a incheiat cu scorul de 2-2. Din acest motiv, el va fi indisponibil pentru meciul viitor impotriva ... citeste toata stirea