Intrunita miercuri, 23 august 2023, Comisia de Disciplina din cadrul FRF a luat urmatoarele hotarari:* FC Rapid - Petrolul Ploiesti - Incidente - In temeiul art. 82.1 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul FC Rapid cu penalitate sportiva de 10.000 lei. In temeiul art. 82.2 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sanctioneaza clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportiva de 5.000 lei.* Dinamo - Botosani - Incidente - In temeiul art. 82.1 si 3.a si c, ... citeste toata stirea