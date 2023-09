Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, se pregateste sa aduca un jucator de marca in echipa sa, incercand sa tina totul secret. Cu toate acestea, presa din Africa de Sud a dezvaluit numele jucatorului si detalii despre transfer intr-un material recent.Potrivit ziaristilor sud-africani, primul fotbalist care ar putea sa-i urmeze lui Ngezana in Romania este Reeve Peter Frosler, un jucator de la Kaizer Chiefs.Frosler, in varsta de 25 de ani, este initial un fundas dreapta, dar poate evolua si pe ... citeste toata stirea