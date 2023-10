CFR Cluj a castigat joi, 5 octombrie 2023, restanta cu Sepsi Sfantu Gheorghe, din Liga 1. Cu aceasta victorie, fosta campioana a Romaniei s-a apropiat la un singur punct de liderul FCSB. Interesant ca cele doua echipe au golaveraj identic. Astfel, FCSB are in plus o remiza, iar CFR Cluj o infrangere.Lupta pentru primul loc a devenit mai aprinsa acum. In continuare va prezentam programul celor doua echipe ramas anul acesta din Liga 1. Nu trebuie omis faptul ca nu foarte departe in clasament ... citeste toata stirea