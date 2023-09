Liga Profesionista de Fotbal a prefatat meciul FC Voluntari - CFR 1907 Cluj, programat sambata, 2 septembrie, de la ora 19.00. Redam in continuare avancronica, iar la final aveti echipa de start a CFR-ului, anuntata de club.Gruparea ilfoveana a pierdut precedentul meci jucat in Superliga Romaniei pe teren propriu, 2-3 cu Dinamo, insuccesul oprind o serie de invincibilitate acasa in campionat, formata din cinci victorii si ptru remize.Doua succese (3-1 cu UTA Arad, 4-3 cu Universitatea Cluj) ... citeste toata stirea