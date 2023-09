Mijlocasul central albanez Enriko Papa si-a reziliat contractul cu clubul Caykur Rizespor din Super Lig, deschizandu-si astfel drumul catre FCSB.Enriko Papa a avut un parcurs interesant in Liga 1, petrecand patru sezoane la FC Botosani, unde si-a castigat un loc de titular si chiar a devenit capitanul echipei. Performantele sale impresionante l-au adus in atentia FCSB-ului. Cu toate acestea, in vara trecuta, mijlocasul central albanez a semnat cu Caykur Rizespor, care ulterior l-a imprumutat ... citeste toata stirea