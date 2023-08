Sambata a inceput etapa a 4-a din Liga 2 la fotbal, iar ea se va incheia duminica. Etapa se intinde doar pe doua zile, lucru neobisnuit in acest campionat.Sambata, echipa antrenata de satmareanul Dacian Nastai, Unirea Dej a reusit sa castige meciul din depalsare cu CSM Slatina, cu scorul de 2-1. Piftor a deschis scorul in minutul 23, pentru ca Slatina sa egaleze prin Doman in minutul 39. Golul decisiv l-a marcat D. Pop in minutul 73.Unirea Dej a urcat pe locul 9 ... citeste toata stirea