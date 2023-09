CFR Cluj si CSM Olimpia au ajuns la un acord privind imprumutul atacantului Moussa Tiefing Samake. Jucatorul in varsta de 19 ani este originar din Republica Mali a ajuns la echipa clujeana in aceasta vara de la un club din Burkina Faso, acesta fiind primul lui sezon in Europa.Moussa Samake s-a alaturat deja lotului si va ... citeste toata stirea