Poate unii stiu, altii nu, faptul ca la CSM Olimpia Satu Mare exista si o echipa de fotbal feminin. Este o echipa care, aidoma celei de baieti, evolueaza in Liga 3 a Romaniei.Echipa de fete este pregatita de Ioan Dragomir si Szucs Yvette si, sambata, in etapa cu numarul 5 a obtinut prima victorie din actuala editie de campionat. Echipa satmareana a castigat, scor 2-1, in fata celei de la UTA Arad. Victorie pretoasa avand in vedere ca UTA este echipa de pe primul loc din Seria 1.Ambele ... citeste toata stirea