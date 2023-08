CSM Victoria Carei a debutat sambata pe teren propriu in noul sezon al Ligii a 3-a la fotbal, Seria a 10-a. Baietii pregatiti de Marius Botan au inceput cu stangul, cei de la Minerul Ocna Dej realizand scorul etapei.Florin Dan a deschis scorul, in minutul 8, pentru satmarenii nereusind apoi sa puna mari probleme adversarilor. Asa se face ca cei de la Minerul Ocna Dej au mai marcat de doua ori prin Ionut Pascu, in minutul 80, si prin Bogdan Pop, in minutul 86. Victoria Carei a pierdut cu ... citeste toata stirea