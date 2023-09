Liga a 3-a la fotbal programeaza la sfarsit de saptamana meciurile etapei a 6-a. In ceea ce ne priveste pe noi, cele trei echipe satmarene joaca toate in municipiul Satu Mare. Meciurile fac parte din Seria a 10-a.Runda a 6-a programeaza si derby-ul local dintre Olimpia MCMXXI Satu Mare si CSM Victoria Carei. Meciul dintre cele doua echipe se va juca pe stadionul Somesul din municipiul Satu Mare. Ambele echipe au nevoie de puncte, fiind in partea inferioara a clasamentului dupa 5 etape. Echipa ... citeste toata stirea