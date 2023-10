Sambata, 7 octombrie 2023, de la ora 15.00, la Carei, in etapa a 7-a din Liga 3 la fotbal, Seria a 10-a, se va disputa ultimul meci intre doua echipe din judetul Satu Mare, din turul campionatului.Se vor afla fata in fata CSM Victoria Carei si CSM Olimpia Satu Mare. Avand in vedere pozitiile celor doua echipe in clasamentul Seriei 10, Victoria - locul 4, CSM Olimpia - locul 2, se poate spune, fara a gresi, ca este un derby al etapei in aceasta serie. Mai mult, este un derby de traditie din ... citeste toata stirea