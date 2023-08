Asteptarea a luat sfarsit, Olimpia MCMXXI Satu Mare debuteaza vineri in sezonul 2023-2024 din Liga a 3-a, Seria a 10-a.Meciul cu Sanatatea Cluj va primi fluierul de start vineri, 25 august, de la ora 18:00. Toti satmarenii pasionati de fotbal sunt asteptati sa vina la stadionul Somesul din municipiul Satu Mare.Amintim ca judetul Satu Mare are trei echipe in noul sezon al esalonului al treilea. Doar ca CSM Victoria Carei si CSM Olimpia Satu Mare si-au programat meciurile de acasa in zilele ... citeste toata stirea