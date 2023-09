Federatia Romana de Fotbal a publicat un bilant al echipelor nou-promovate in Liga a 3-a la fotbal. Asa cum se stie, noutatea judetului Satu Mare este Olimpia MCMXXI.Echipa antrenata de Cristian Popa a obtinut doar trei puncte in 5 etape. Dar adversarii au fost redutabili, iar acum se asteapta prima victorie. Daca puncte multe nu au acumulat, satmarenii se afla cu siguranta in top la capitolul spectatori. Amintim ca la derby-ul cu CSM Satu Mare au ajuns la stadionul Somesul in jur de 3.000 de ... citeste toata stirea