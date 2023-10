CSM Victoria Carei are vineri, 13 octombrie 2023, meci greu in etapa a 8-a din Liga a 3-a, Seria a 10-a. Baietii antrenati de Marius Botan vor juca in deplasare contra celor de la Lotus Baile Felix.Lotus Baile Felix este echipa cu aproape cel mai slab atac din serie. In 7 meciuri a marcat doar de 7 ori. Dar echipa antrenata de Cosmin Bodea are si o defensiva puternica, incasand pana acum doar 4 goluri. Nici Victoria Carei n-a marcat mult, insa a primit multe goluri. Poate fi un meci in care ... citeste toata stirea