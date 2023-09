Victorie grea, muncita, obtinuta de Victoria Carei in fata nou promovatei Crisul Santandrei. Un succes venit pe final de meci, chiar in prelungiri dupa ce Batin a transformat o lovitura de la 11 metri.Dar este o victorie importanta, meritata iar cele 3 puncte cucerite, primele din acest sezon, duc echipa din Carei pe locul 7 in serie.Dupa o prima repriza saraca in faze notabile, au fost doar cate doua ocazii de ambele parti, a urmat o parte mai animata soldata cu 3 goluri, o lovitura de la ... citeste toata stirea