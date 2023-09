Victorie neasteptat de usoara obtinuta de CSM Olimpia Satu Mare in etapa a 3-a din Liga 3, in fata echipei Minaur Baia Mare.Dar este o victorie absolut meritata venita dupa un joc bun, aerisit, combinativ soldat cu 4 goluri si multe alte ocazii. Si, odata cu acest succes, CSM Olimpia totalizeaza 9 puncte si imparte primul loc in Seria 10 cu SCM Zalau, echipa care are un gol mai putin incasat decat cea satmareana.Revenind la meciul de sambata, trebuie sa consemnam ca toti jucatorii au avut o ... citeste toata stirea