Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare anunta luni, 4 septembrie 2023, programul primei etape din cele doua serii ale Ligii a 4-a. Campionatul urmeaza sa inceapa la sfarsitul acestei saptamani.Se precizeaza ca pe parcursul saptamanii va fi anuntat programul comple.LIGA A IV-A - Sezon 2023/2024Seria A (sistem tur/retur = 26 jocuri)1. AS Staruinta Berveni2. AS Viitorul Lucaceni3. AS Frohlich Foieni4. CSM Victoria Carei II5. AS Recolta Sanislau6. AS Unirea Piscolt7. ACS Crasna ... citeste toata stirea