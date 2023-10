Cu toate ca Newscastle este o echipa importanta in fotbalul european, nimeni nu se astepta sa castige miercuri, 4 octombrie 2023, de o asemenea maniera, la un asemenea scor, 4-1, meciul cu PSG. Dar Newcastle a castigat clar, meritat dupa un meci spectaculos.Dar am avut parte de o surpriza si dupa meci. Facem trimitere la pozitia lui Luis Enrique, antrenorul lui PSG , care, dupa meci, a declarat: "Eu sunt in primul rand responsabil pentru rezultat. Primul si ultimul responsabil. Rezultatul ... citeste toata stirea