Sambata, 9 septembrie 2023, nationala Romaniei joaca la Bucuresti in preliminariile pentru EURO 2024.Adversarul baietilor pregatiti de Edi Iordanescu va fi Israel. Romania este favorita la casele de pariuri, insa orice se poate intampla.Nu stim ce planuri are Edi Iordanescu, dar s-ar putea sa nu riste. Desi are 3 jucatori in lot, FCSB s-ar putea sa nu aiba pe nimeni in echipa de start.Formatii probabile:Romania: Moldovan - Manea, Burca, Dragusin, Bancu - Baluta, R.Marin - Morutan, ... citeste toata stirea