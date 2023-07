FRF anunta ca Daniel Pancu a preluat nationala Under 21, pe care o va conduce pentru urmatorii doi ani de zile, avand ca obiectiv calificarea la EURO 2025 din Slovacia.Daniel Pancu are 27 de selectii in echipa nationala, pentru care a marcat de 9 ori. In cariera de fotbalist a evolut la cluburi precum Rapid Bucuresti, Besiktas, Cesena sau TSKA Sofia. A cucerit 8 trofee: titlul in Liga 1, de trei ori Cupa Romaniei, doua Supercupe ale Romaniei, titlul in Turcia si Cupa Turciei.Ca antrenor, a ... citeste toata stirea