Careianul Eric Bicfalvi se afla in continuare sub contract cu echipa Ural din Rusia. Si pare ca va mai ramane acolo multa vreme.Fotbalistul satmarean a suferit o accidentare in ultima perioada, insa el a revenit in echipa in etapa a 4-a din primul campionat de fotbal din Rusia.In meciul de pe teren propriu, contra celor de la Spartak Moscova, Bicfalvi a intrat pe teren in minutul 85, la scorul de 2-2.In ... citeste toata stirea