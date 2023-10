Careinul Eric Bicfalvi a inscris sambata, 7 octombrie 2023, pentru echipa sa, Ural Ekaterinburg.Acest lucru s-a intamplat in meciul disputat pe teren propriu, cu Lokomotiv Moscova, scor 2-2. Bicfalvi a fost titular in etapa a 11-a a campionatului Rusiei.Lokomotiv au deschis scorul in minutul 5, prin Artem Dziuba, iar Ural a egalat in minutul 12, prin Begic.Bicfalvi a inscris pentru 2-1 in minutul 53, dar ... citeste toata stirea