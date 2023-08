In Grecia s-a jucat miercuri, 16 august 2023, Supercupa Europei la fotbal. Fata in fata s-au aflat Manchester City si Sevilla FC, adica castigatoarele Ligii Campionilor si Europa League.Sevilla a deschis scorul in minutul 25 cand Acuna a centrat in interiorul careului din partea stanga, iar En-Nesyri a trimis perfect cu capul langa bara. Baietii lui Pep Guardiola au reusit sa egaleze si sa duca meciul la loviturile de departajare.Englezii au restabilit egalitatea in minutul 63 dupa o ... citeste toata stirea