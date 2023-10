In cariera sa, Cristian Daminuta a jucat inclusiv la fost Olimpia Satu Mare, inainte de desfiintare. Se intampla in sezonul 2016-2017 din Liga 2.Acesta a decis sa se retraga din fotbal printr-un mesaj "fara precedent" in care a scris multe povestiri din "spatele scenei".Iata mesajul publicat de Daminuta pe pagina de facebook:11.10.2023-Speram sa nu ajung niciodata in clipa in care imi voi anunta retragerea oficiala din cariera de fotbalist.M-am nascut talent,dar am murit speranta...de ... citeste toata stirea